Bergama’da işçi maaşlarına 2. zam

Dünya ve Türkiye’nin içinde bulunduğu yüksek fiyatlar nedeniyle Bergama Belediyesi’nde sendikalı olarak çalışan işçilerin maaşlarına 2022 yılı içinde ikinci defa zam kararı alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde ek protokol imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Pandemi sonrası ortaya çıkan dalgalanmalar tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösterdi. Asgari ücrete gelen zam ardından bizde belediyemizde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapma kararı alarak, maaşları iyi bir noktaya getirdik” dedi.

Yürürlükte Toplu İş Sözleşmesi olmasına rağmen 2.’nci kez ek protokol yapılan Bergama Belediyesi’nde görevli işçiler için yapılan maaş artışı ile yüksek fiyatlardan işçinin korunması yönünde adım atıldı.

Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi ek protokolü ile Belediye Şirketleri Bakırçay işçilerine yüzde 36, Beta işçilerine yüzde 33 ve kadrolu işçilere yüzde 23 zam yapıldı. Yeni zam oranları ile birlikte Kadrolu işçilerin en düşük maaşı 9.892,00 TL. Beta şirketi işçilerinin en düşük maaş 8.807,83 TL. ve Bakırçay şirketi işçilerinin en düşük maaş 6.895,45 TL. oldu. Başkan Koştu, “Hizmet üreten, layıkıyla çalışan işçimizin, alın teri ile kazananın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Koştu, ekonomik sıkıntılardan dolayı kendilerinin de etkilendiğini ifade ederek, "Gelirlerimiz, İller Bankası paylarımız olumsuz yönde etkileniyor. Bu etkilenmeler olmasaydı çok çok dahi iyi şartlara işçilerimizi getirmek mümkün olabilirdi. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İnşallah o günlerde gelecek. Zorlukları atlatacağız" diye konuştu.

İmza töreninde bir konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi’ne rağmen 2.’nci kez ek protokol yapılması talebine olumlu cevap veren ve ek protokol yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya sendika ve işçiler adına teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında işçilerin alkışları arasında maaş zammı ek protokolü için imzalar atıldı.