Bergama, Yas-ı Matem Orucu’nu birlikte açtı

İzmir'de Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Yas-ı Matem Orucu programına katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde Fevzipaşa Cemevi'nde Muharrem Ayı Yas-ı Matem Orucu için bir program düzenlendi.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen programa ilgi büyük oldu. Muharrem Ayı'nın ilk 12 gününde; gün doğarken başlayan gün batımında biten Yas-ı Matem oruçlarını Alevi vatandaşlar protokol üyeleri ile birlikte açtı.

Birlik ve beraberliği pekiştiren bu program için Cemevi Yönetimi’ne ve lokma sahiplerine teşekkür eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Allah tüm canlarımızın oruçlarını, dualarını ve hayırlarını kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah" dedi.