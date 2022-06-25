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Bergama Kermes Festivali 5. gününü dolu dolu tamamladı

Yerel 25.06.2022, 14:14
Bergama Kermes Festivali 5. gününü dolu dolu tamamladı

1937 yılından itibaren aralıksız olarak yapılan ve bu yıl 86.’ncısı düzenlenen Türkiye’nin ilk yerel festivali, kadim şehir Bergama’da kültür ve sanat şöleni şeklinde yapılmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Bergama Kermes Festivali’nin 5. günü gündüz etkinlikleri kapsamında; ünlü Türk Tarihçisi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konferansını yaklaşık 2 bin kişi dinledi.  Bergama’nın yetiştirdiği ünlü Klarnet Virtüözü Hüsnü Şenlendirici adına park açılışı yapıldı. Sportif faaliyetler ve yerel müzik grupları dinletisi ile halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, son yılların en kalabalık, en coşkulu festivalini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PROF. DR. İLBER ORTAYLI’NIN KONFERANSINI 2 BİN KİŞİ DİNLEDİ

86. Uluslararası Bergama Kermes Festivali kapsamında gerçekleştirilen konferansta ünlü Türk Tarihçisi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Tarihin İzinde” konulu bir konferans verdi.

Osmanlı eski Çarşısı Arasta girişi Çınarlı Kahve önünde açık alanda gerçekleştirilen konferansı yaklaşık 2 bin kişi dinledi. Konferansında ilmin meşakkatli bir yol olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, gençlere seslenerek bu meşakkatli yolda yılmadan çalışmaları ve öğrenmeleri nasihatinde bulundu. Türklerin geçmişten günümüze bulundukları coğrafyalarda derin izleri bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ortaylı, belge ve araştırmalara dayalı çalışmalar yapmaları için tüm öğrencilere tarih ve kültür şehri Bergama’dan çağrıda bulundu. Konferans sonunda Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve BERKSAV tarafından Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya Bergama anısına Parşömenden yapılan plaket verildi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, Konferansı için Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya teşekkür etti.

ÜNLÜ KLARNET VİRTÜÖZÜ HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ ADINA PARK AÇILIŞI

Bergama’nın yetiştirdiği ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici adına Maltepe Mahallesi’nde bir park açılışı gerçekleştirildi. 

Bergama aşığı, ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin de katıldığı açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Her fırsatta ve her ortamda Kadim şehir Bergama’mızın tanıtımını yapan, doğup büyüdüğü Bergama'yı dilinden düşürmeyen gönüllü elçimiz Hüsnü Şenlendirici'ye hemşehrilerimizin bir vefası olarak Belediyemiz Meclisi’nin almış olduğu karar ile Maltepe Mahallesi’nde düzenlemesini yeniden yaptığımız parka Hüsnü Şenlendirici adını verdik. Güzel Bergama'mızın yeni parkı tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Törende konuşan Sanatçı Hüsnü Şenlendirici'de kendi adını taşıyan parkı açmaktan duyduğu gurur ve sevinci dile getirdi. Sanatçı Hüsnü Şenlendirici, “Bugün hayatımın en anlamlı günlerinden birisini yaşıyorum. Bu parkın benim için anlamı çok büyük. Bergamalı hemşehrilerime ve Belediye Başkanımız Hakan Koştu’ya çok teşekkür ederim” dedi.

ÇOCUK ŞENLİĞİ VE SPORTİF ETKİNLİKLER 5. GÜNDE DE DEVAM ETTİ

Kermes Festivali kapsamında sportif etkinlikler yoğun katılımla 5.’nci günde de yapılmaya devam etti. Faaliyetlerin sonunda düzenlenen törende Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, sportif etkinlik katılımcılarına madalya ve belgelerini verdi. Her birisini kutladı.

13 Nisan Anadolu Lisesi bahçesindeki Çocuk, Gençlik ve Spor Etkinlikleri dolu dolu geçti. Denge Bisikleti, Mini Motor Turu, Palyaço, Hacivat-Karagöz, Yüz Boyama, Balon Şişirme, Şişme Kaydırak, Penaltı ve Basket Atış Yarışmaları'na katılan yüzlerce çocuk gönüllerince eğlendi.  

Son yılların en kalabalık günlerine şahitlik eden 86. Uluslararası Bergama Kermes Festivali’nin 5’nci günü yerli ve yabancı halk dansları gösterileri, konser ve panelleri, sergi ve stantları ile dolu dolu bir şekilde tamamlandı.

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