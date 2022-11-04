Bergama alanında uzman misafirleri ağırladı

İzmir'in Bergama ilçesinde Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi görücüye çıktı.İZMİR (İGFA) - #UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın potansiyelini ortaya çıkarmak üzere Belediye Başkanı Hakan Koştu tarafından ortaya konulan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi alanında uzman misafirlere ev sahipliği yaptı.

2023-2028 Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj yeni dönem alan çalışmaları kapsamında, İzmir Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetim kurulu ve uzmanları Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi'ni yerinde gezip, incelemelerde bulundular.

Her bir misafiri kadim Şehir Bergama'da ağırlamaktan dolayı, Belediye olarak duydukları memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama'nın tarihi değerlerini bir mücevher gibi parlatacak olan proje ile turizmden hak edilen değerin alınacağına ve Bergama için makus talihin değişeceğine dikkat çekti.