Berberler toplum için topladılar

Başta sokak hayvanları ile kâğıt toplayıcılarının zarar görmemesi için 2019 yılında başlatılan proje kapsamında şu ana kadar 300 kilogram jilet geri dönüşüme kazandırıldı.ANKARA (İGFA) - İnsan odaklı projelerine her gün bir yenisini katan Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğiyle 2019’da başlattığı “Atık Jiletleri Toplama Kampanyası” devam ediyor.

Kullanılmış jiletlerin geri dönüşüme kazandırılması ve sokak hayvanları ve kâğıt toplayıcılara zarar vermemesi amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Başkentte hizmet veren 3 bin 100 berber esnafına atık jilet toplama kutuları dağıtılmıştı. Kampanyayla 2019 yılında bugüne 300 kilograma yakın jilet bertaraf edildi.

300 KİLOGRAM JİLET GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

2019 yılından beri devam eden proje kapsamında toplanan jiletlerin geri dönüşüme kazandırıldığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü Kontrol Şefi Çiğdem Mercan, “Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve belediyemizin iş birliği ile atık jiletlerin geri dönüşüme katılmasını sağladık. Bu projede Ankara’da 3 bin 100 berber esnafı ile çalışıyoruz. Toplanan jiletler buradan belirli aralıklarla geri dönüşüme gönderiliyor. 2019 yılından bu yana 300 kilograma yakın jilet bertaraf edildi” dedi.

BERBER ESNAFINDAN MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise “2019 yılında Sayın Başkan’ımıza projemizi götürmüştük. Çöp toplayan insanlarımızı ve çöpten beslenen hayvanlarımızı korumak amacıyla jiletleri atık kutusunda toplayalım daha sonra da geri dönüştürelim diye. Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş da bu konuda bize yardımcı oldu. Berberlerimiz artık jiletleri kutularda topluyor. Dolan kutuları odamıza getiriyorlar. Binlerce jileti bu şekilde geri dönüşüme kazandırmış olduk. Sayın Başkan’ımıza bu konuda bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Tek bir sokak hayvanımızı bile kurtardıysak ne mutlu bize” diye konuştu.