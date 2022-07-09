Belediyede en düşük maaş 7 bin 100 lira

Başkan Zeydan Karalar, çalışanlarla bayramlaştığı buluşmada, belediyede en düşük ücretin net 6 bin lira olacağını, sosyal haklarla birlikte rakamın 7 bin 100 liraya çıkacağını müjdeledi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü çağrısı yaptı.

Başkan Zeydan Karalar mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bayramlar barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamının sağlanması, küskünlüklerin sona ermesi için önemli fırsatların ortaya çıktığı, manevi duyguların en üst düzeyde hissedildiği günlerdir.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımıza her geçen gün daha fazla hizmet etmek ve kentimizin ihtiyaçlarını, eksiklerini gidermek için mesai arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz.

Kurban Bayramı’nı vatandaşlarımızın huzurlu geçirmesi için belediyemiz üzerine düşen tedbirleri almıştır.

Kurban Bayramı’nın Adana’ya, ülkemize ve dünyaya huzur, sağlık, barış ve nice güzellikler getirmesini diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin, vatandaşlarımızın ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı kutluyorum.”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Arife günü ASKİ şantiyesinde işçilerle bayramlaştı. Ardından Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu’nda Büyükşehir çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda da bürokratlar ve memurlarla bayramlaştı.

EN DÜŞÜK ÜCRET SOSYAL HAKLARLA BİRLİKTE 7 BİN 100 LİRA

Konuşmalarında Adana için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, KHK’lı çalışanlara verilecek ücretle ilgili de açıklama yaptı. Türkiye’de asgari ücretin 5 bin 500 lira olduğunu ancak Adana Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücretin net 6 bin lira olacağını, sosyal haklarla birlikte bu rakamın 7 bin 100 liraya çıkacağını söyledi.