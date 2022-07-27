Belediye önce üretiyor, sonra yollara döşüyor

Afyonkarahisar Belediyesi kendi taşını üretiyor, şehrimizin çehresi modern bir görünüme kavuşuyor. Sokaklarda, yollarda ve orta refüjlerde kullanılan taşlar, Beton Parke Bordür Fabrikasında üretilirken önemli ölçüde tasarruf da sağlanıyor. Fabrikada günlük 100 binden fazla taş üretimi yapılıyor.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Temel Belediyecilik hizmetlerinde kalite standardı çıtasını her geçen gün yükselten Afyonkarahisar Belediyesi’nin üretimi, yatırıma dönüşürken; şehrimiz ise güzelleşmeye devam ediyor. Belediyemiz sokakta ve yollarda kullandığı taşları, Beton Parke Bordür Fabrikasında kendi işçileriyle üretiyor.

Beton Parke Bordür Tesisinde ihtiyaca uygun olarak ürettiği taşları kendi işçisiyle üreten Afyonkarahisar Belediyesi, aynı zamanda bütçesine de katkı sağlıyor. Kendi kendine yetebilen bir belediye anlayışı ile kurulan fabrika dışardan alınan parke ve bordür taşı giderlerini de yarı yarıya düşürdü.

ÜRETİM YATIRIMA DÖNÜŞÜYOR, ŞEHRİMİZ GÜZELLEŞİYOR

Şehrimizin çehresi ise bordür fabrikasında üretilen ürünlerle değişiyor. Üretim tesisinde üretilen taşları şehrin ihtiyaç olan uygun sokaklarında kullanan Afyonkarahisar Belediyesi, üretimlerine ara vermeden devam ederken kullanıma uygun ve dayanıklı malzemeler ile Afyonkarahisar’ı donatıyor. 21 çalışan bulunan tesis 3600 m² kapalı alan, açık alanlarıyla birlikte toplamda 15 000 m² alanda hizmet verirken, bir vardiyada 800-1000 m² beton parke ve yaklaşık 100 metretül newjersey orta refüj bordür üretiliyor. Belediyenin ihtiyacı olan yol, kaldırım beton parke taşlarını ve orta refüjleri yenilemek için gereken bordürleri üreten fabrikada bölgede en son teknolojiyle üretim yapılıyor. Belediyemiz bölgedeki nadir üretim tesislerinden olan bu fabrikayla kendi ihtiyacı olan beton ürünlerini üretirken aynı zamanda istihdam imkânı sunarak ekonomiye de katkı sağlıyor.

YOL, KALDIRIM VE ORTA REFÜJ TAŞLARI ÜRETİLİYOR

Beton parke taşlarını ve orta refüjleri yenilemek için gereken bordürleri üreten fabrika bölgede en son teknolojiyle üretim yapan nadir fabrikalardan. Tesis; kilitli ve yıkamalı dekoratif beton parke bordür ürünleri üreten Beton Parke Bordür Fabrikası ve araç yollarında orta refüjlerde kullanılan newjersey bordür üretimi olarak iki ayrı iş kolunda hizmet üretiyor. Dışardan taş alımı giderlerini bu sayede yarı yarıya düşüren Belediyemiz aynı zamanda tasarruf da sağlıyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek önderliğinde yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yatırımlarla konsept yol ve kaldırımları kendi imkanlarıyla üreterek ilimize ait park ve bahçelerde, yol ve kaldırımlarda kendi ürettiği beton ürünlerini kullanmaya devam edecek.