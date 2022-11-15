Belediye Meclisi terörü lanetledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Başkan Soyer İstanbul’daki bombalı saldırıyı kınayarak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yekvücut. Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde Kültürpark 4 No’lu holdeki meclis salonunda yapıldı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı lanetleyen Başkan Tunç Soyer, “Terör saldırısı hepimizi derinden yaraladı. 6 vatandaşımız vefat etti, 81 vatandaşımız yaralandı. Her birinin ocağına ateş düşüyor. Acımız çok büyük. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yekvücut. Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz. Vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımızın da bir an önce taburcu olmalarını diliyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın ise “Hepimizi üzen, derinden sarsan bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Dünyanın her yerinde kendi eylemlerini, düşüncelerini, silahla, terörle ifade etmeye çalışan her silahlı grup sonunda mağlup olacaktır. Terör çıkmaz bir yoldur. Terörle elde edilebilecek hiçbir hak, varılabilecek hiçbir yol yoktur. Masum sivillere yönelik bu alçakça saldırıyı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Dileriz bu son olur” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç, AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ile MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de terör saldırısını lanetleyerek bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.