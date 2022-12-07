Belediye Kütahyaspor'un logosu Zafer Meydanı'nda

Kütahya'nın tek profesyonel takımı olan Belediye Kütahyaspor’un logosu Zafer Meydanı’nında yerini aldı.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük meydanları arasında yer alan Zafer Meydanı, her geçen gün değerine değer katmaya devam ediyor.

Toplam 17 bin metrekare alanı ve 95 bin metrekare bağlantı yolları ile Türkiye’nin en büyük meydanlarından birisi olan Zafer Meydanı Kütahya’nın cazibe merkezi haline geldi.

Kütahya’nın tarihsel ve kültürel geçmişini yansıtan objeleri ve donatının yer aldığı Zafer Meydanı, yine Kütahya’nın marka değeri olan Belediye Kütahyaspor logosu ile süslendi.

Belediye Kütahyaspor’un logosu Zafer Meydanı’nında yerini alırken, takımının ruhunu yansıtan logo, taraftarların ve vatandaşların beğenisini kazandı.