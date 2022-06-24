Belediye kurban bağışı bekliyor!

Bolu Belediyesi Bolulu hayırseverlerden kurban bağışlarını bekliyor. Belediye bu yıl ki kurban bağış bedeli 2 bin 200 TL olarak belirlendi.

BOLU (İGFA) - Bolu Belediyesi’nde bu yıl ki kurban bağış bedeli 2 bin 200 TL olarak belirlendi. Belediye Başkanlığı Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir Bolululara kurban bağışlarını Bolu Belediyesi’ne yapma çağrısı yaparak, “Vatandaşlarımız gerçek ihtiyaç sahiplerine, gerçek muhtaçlara kurban bağışları, kurban paylarını en doğru şekilde ulaşsın istiyorlarsa 444 26 58 numaralı çağrı merkezimiz vasıtasıyla bizimle iletişime geçebilirler” dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Bolu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Bolulu hayırseverlerden kurban bağışı almaya başladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bu yılki Kurban bedelinin 2 bin 200 TL olarak belirlendiğini söyleyerek, “Kurban bağışlarını Bolu Belediyesi aracılığıyla yapmak isteyen vatandaşlarımız, 444 26 58 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden bizlere ulaşırlarsa gerekli İBAN numaralarını kendileriyle paylaşacağız.” dedi. Kurban bağışları ve bilgilendirmeleri için önümüzdeki günlerde Valilik Meydanı’nda ve Belediye Meydanı’nda 2 stant açacaklarını kaydeden Özdemir, “Vatandaşlarımız açılacak bu stantlardan gerekli bilgileri alabilirler” diye konuştu.

Bolu halkının kendilerine güvendiğinin altını çizen Özdemir, “Biz 2019 yılından itibaren her yıl kurban bağışı paylarında rekor kırdık. Bu yıl da yeni bir rekora daha imza atacağımızı düşünüyoruz. Çünkü vatandaşlarımız Bolu Belediyesi’ne, bizlere güveniyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak gerekli organizasyonları yaptık, vatandaşlarımız da bağışlarını yapmaya başladılar” ifadelerini kullandı.

Özdemir, Türkiye’de ilk yoksulluk haritası çıkartan belediyenin Bolu Belediyesi olduğunu da anımsatarak, “Biz Türkiye’de yoksulluk haritasını çıkartan tek belediyeyiz. ‘Hangi mahallemizde, hangi sokağımızda kimler yaşıyor, yoksulluk derecesi nedir?’ diye bir çalışma yapmıştık. Hem muhtarlarımız hem mahalle imamlarımızdan gerekli bilgileri alarak haritayı çıkarmıştık. Bu yoksulluk haritası doğrultusunda da her gün 2 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bu sıcak yemeği de kurban payları ve bağışlarıyla ulaştırıyoruz. Hesap ettiğimiz zaman ise Ramazan’daki iftar yemeklerini de ortaya koyarsak, bir yıl içerisinde yaklaşık 900 bin ile 1 milyon arasındaki vatandaşımıza sıcak yemek imkanını kavuşturuyoruz.” diye konuştu.