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Belediye hanımelleri iş sahibi yapıyor

Yerel 26.06.2022, 14:00
Belediye hanımelleri iş sahibi yapıyor

Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Kurslarında üç yıl önce Aşçılık Kursu’na katılan 43 yaşındaki Nursel Aksoy kendi restoranını açtı. Kendi işini kuran iş kadını, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na, ev kadınlarını cesaretlendiren çalışmalarından dolayı teşekkür etti.TOKAT (İGFA) - Tokat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezleri hanımlara yeni istihdam kapıları kazandırmaya devam ediyor. Esentepe Mahallesi’nde yaşayan Nursel Aksoy, Gülbaharhatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi’nin açtığı Aşçılık Eğitimi kursuna katıldı. El becerisini geliştirerek, yeni teknikler öğrenen Aksoy, akranlarına örnek oldu. Esentepe Mahallesi esnaflarını ziyareti sırasında Nursel Aksoy’u ziyaret eden Başkan Eroğlu, Aksoy’un yaşam hikayesine ortak olarak, tebrik etti, iş yerinin hayırlı olmasını diledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde iş yerini açtığını belirten Nursel Aksoy; “Tokat Belediyesi tarafından açılan Gülbaharhatun Hanımeli Kurs Merkezi’ndeki Aşçılık eğitimi kursuna katıldım. Kendimi bu konuda yetenekli görüyordum. Kurs sayesinde yeni teknikler ve yeni tatlar öğrendim. 3 yıl eğitim aldıktan sonra kendi iş yerimi kurmaya karar verdim. 2022 yılında ise devletimizin de desteği ile iş yerimi açtım. Tokat’ta tavuk döner işini yapan tek bayan usta benim. Bu konuda oldukça iddialıyım. Bir oğlum var, onun eğitim masraflarını ve ev geçimimizi de buradan karşılıyorum. Ayrıca iş yerimde yine üç arkadaşımıza da istihdam sağlıyorum” dedi.

Hanımların cesaretli olmalarını ve kendi iş yerlerini kurmaları konusunda teşvik ettiğini belirten Aksoy; “Bütün hanımlara çağrımdır, kendinizi geliştirerek, kendi işinizin patronu olabilirsiniz. İlk başta yapamazsın, edemezsin gibi çok tepki aldım ancak bayanların yapamayacağı iş olmadığını buradan göstermek istedim. Bu konuda belediyemizin kursları oldukça yeterli ve devletimizin de destekleri mevcut. Bütün hanımları hem dönerimizi tatmaya hem de kendi işyerlerini kurmaya davet ediyorum. Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu’na destekleri ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“BELEDİYECİLİK İNSANLARIN YAŞAM HİKÂYELERİNE DOKUNMAKTIR”

Esnaf ziyareti sırasında Aksoy’u da ziyaret eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Hanım kardeşimizi tebrik ediyorum. Nursel Aksoy hanımefendinin yaşam hikâyesine ortak olduk. Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerimizde yaş sınırı olmaksızın bütün hanım kardeşlerimizi bekliyoruz. Bizler de Tokat Belediyesi olarak böylesine bir güzelliğe imza attığımız için mutluyuz. Belediyecilik bir yandan şehri imar ederken bir yandan da insanlarımızın huzurunu, mutluluğunu sağlamak, onların gönüllerine dokunmaktır. Bizler de bunu başardığımıza inanıyoruz. Rabbim bol ve bereketli kazançlar versin."

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