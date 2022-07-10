Bayramda zehirleyeceklerdi, emniyet izin vermedi

Adıyaman emniyeti tarafından 1 ay boyunca yapılan operasyonda, 768 kişi gözaltına alındı, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

ADIYAMAN ONLİNE HABER

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Kurban Bayramı'nda piyasaya sürüleceği yönündeki gelen ihbarları değerlendirdi.

İhbarlar doğrultusunda bayramdan 1 ay önce operasyona başlayan Narkotik ekipleri, Adıyaman’ın il ve ilçelerinde ayrı operasyon yaptı.

Operasyonlar kapsamında, 640 farklı uyuşturucu operasyonunda 768 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 618 şahsa uyuşturucu madde kullanımından, 140 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 3 şahsa uyuşturucu madde kullanımına özendirmekten, 7 sahsa izinsiz kenevir ekimi suçlarından adli işlem başlatılmıştır.

Öte yandan, 72 şahıs çıkarılmış oldukları mahkemece tutuklanmış, 47 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ; öte yandan, hakkında kullanmak ve ticaret suçlarından Adli makamlarca aranması bulunan 83 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.

Yapılan operasyonda;

- 12.481,2 gram Esrar maddesi,

- 3.482,3 gram Metamfetamin maddesi,

- 1282 adet Sentetik Ecza Hapları,

- 301,99 gram Sentetik Kannabinoid maddesi,

- 295,31 gram Eroin maddesi.

- 257 Kök Hint Keneviri Bitkisi

- 108 adet Ecstasy-Captagon hap maddesi.

- 3,02 gram Kokain maddesi getirildiği belirtildi.

Yapılan Bayram öncesi uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen; 11 adet Ruhsatsız Tabanca ve tabancalara ait 33 adet fişek, 5 adet Ruhsatsız Tüfek ve tüfeklere ait 46 adet kartuş, 3 Adet Hassas Terazi, 71 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı 8 Adet Siyah Akrep ele geçirilmiş olup, toplam 225,994 TL idari para cezası kesilmiştir.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlulara karşı operasyonların devamının geleceğini belirtirken “kimsenin bayramı zehir olmayacak” ifadelerine yer verdi.