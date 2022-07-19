Bayram tatilinde teknelerden günde 34 bin kilo atık toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bayram tatili boyunca artan nüfus ve deniz trafiği nedeniyle denizlerin kirlenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler teknelerden günde 34 bin 725 kg katı atık toplarken 9 günlük tatilde 312 bin 525 kg katı atık toplandı.

MUĞLA (İGFA) - 9 Günlük bayram tatilinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman Koylarında 7 atık alım teknesi ile teknelerden atık topladı.

Bayram tatili nedeniyle en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Muğla bu Bayramda binlerce yerli ve yabancı turist ağırladı. Nüfusun ve deniz trafiğinin artması nedeniyle özellikle denizlerde oluşabilecek kirliliğinin önüne geçmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi atık alım tekneleriyle bayram tatili süresince denizlerden atık toplaya devam etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından denizlerin korunması için rutin olarak süren denizden atık toplama çalışmalarını bayram tatilinde de hız kesmeden devam etti. Ekipler 9 günlük tatilde günde 34 bin 725 kg katı atık toplarken, 9 gün boyunca teknelerden toplam 312 bin 525 kg katı atık, 318 bin 570 litre pis su ve 105 litre sintine alındı.