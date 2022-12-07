Bayburtlulardan Büyükerşen’e ziyaret

Eskişehir Bayburtlular Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıyam Bayram ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Bayburtlular Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıyam Bayram ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyarette Dernek Başkanı Bayram, misafirperverliği nedeniyle Başkan Büyükerşen’e teşekkür ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen, hemşehri derneklerinin birlik ve beraberlik için önemli olduğunu belirtti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğraf ile sona erdi.