Bayan İmamoğlu’ndan İzmitli kadınlara teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın Kitap Lansmanına dair yaptığı paylaşımda İzmit Belediyesi ve Kadın Dernekleri Federasyonunu etiketleyerek, “Tüm yerel yönetimlere teşekkürler” ifadelerine yer verdi.KOCAELİ (İGFA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu "Eşitlik Yerelde Başlar" temasında gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın Kitap Lansmanı’na dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, İzmit Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunu etiketlediği paylaşımında, “Toplumsal cinsiyet eşitliği için emek veren yerel yönetimlere teşekkürler! Yerel yönetimlerin "Eşitlik Yerelde Başlar" temasında gerçekleştirdiği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın Kitap Lansmanı’nda İBB ev sahipliğinde bir araya geldik” ifadelerini kullandı.