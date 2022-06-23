Batum Başkonsolosu’ndan Elçin’e ziyaret

Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’i ziyaret etti.

ARTVİN (İGFA) - Artvin Belediye Başkanlık makamında sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Artvin’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Elçin, kendisine gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini ifade ederek, Artvin ile Batum’un sınır komşu olması nedeniyle yıllardır bozulmayan bir dostluk ilişkisi olduğunu belirtti.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.