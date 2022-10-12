Batman’ın yayın grubu 35 yazarla fuara katılıyor

14-23 Ekim tarihleri arasında Batman’da düzenlenecek olan kitap fuarına Batman’ın yayın grubu olan Mütercim yayın grubunun 35 yazarla katılacağı belirtildi.BATMAN (İGFA) - Batman Valiliği ve Batman Belediyesi'nin destekleriyle Diyarbakır Caddesi Valilik önünde açılacak olan Batman 5. Kitap fuarına 7 yayın grubuyla toplamda 35 yazar ile katılacaklarını belirten Mütercim Yayın Grubu sahibi Mehmet Ali Arslan, bu yıl 5'inci düzenlenecek olan fuarın Batman için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanlığı ve Göyçe-Zengezur Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığını da yürüten Arslan, kendisinin de Ankara’dan gelerek fuarı ziyaret edeceğini söyledi.