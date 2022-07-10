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Batman’da bayram coşkusu

Yerel 10.07.2022, 09:45
Batman’da bayram coşkusu

Batman’da Kurban Bayram’ı Vali Ekrem Canalp’ın himayelerinde birlik ve beraberlik içerisinde coşkuyla kutlandı.

BATMAN (İGFA) - Sabahın erken saatlerinde Batman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışan temizlik işçileri ile Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen Valimiz, işçilerle bayramlaşarak, işçilerin bayramını tebrik etti.

Bayram namazından sonra 14. İus Üs Komutanlığı’nı ziyaret eden Vali Canalp, burada vatani görevini yapan askerle bayramlaştı daha sonra askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Vali Canalp,  daha sonra il protokolü ile birlikte Karşıyaka Mezarlığında vatanı için canını feda eden şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Vali Canalp,  şehit kabristanı ziyaretinin ardından protokol üyeleri ile birlikte bayramı görev başında geçiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarını, İl Jandarma Komutanlığında görevli askeri personeli ile Batman Belediyesi İtfaiye erlerini ziyaret ederek bayramlaştı. Akabinde Batman-Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasını ziyaret eden Valimiz, görevli personel ve seyahat eden vatandaşlarla bayramlaştı, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Canalp,  daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine bayram ziyaretinde bulundu.

Rahatsızlıkları sebebiyle bayramlarını Çocuk servisinde geçiren çocuklarla ve aileleriyle bayramlaşan Valimiz,  acil şifa dileklerinde bulundu, hekimlerin ve sağlık çalışanlarını Kurban Bayramlarını kutladı.

Daha sonra Vali Ekrem Canalp ve Eşi Dr. Ayten Canalp Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’ni ve Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Merkezi'ni ziyaret ederek, burada kalan çocuklarla ve engelli vatandaşlarla bayramlaştı.

Valimiz Ekrem CANALP ve Eşi Dr. Ayten CANALP daha sonra 1994 yılında askerlik görevini ifa ederken Batman’a izinli geldiği sırada PKK terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak şehit edilen Şehmus Demir’in ailesini ziyaret ederek,  Kurban Bayramlarını kutladı. Aile ile bir süre sohbet eden Valimiz, ailenin sorun ve taleplerini dinledi.

Valiliğimizin ev sahipliğinde Atatürk Parkı’nda Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen “Halkla Bayramlaşma Töreni” yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlama ve ziyaretlere; Vali Canalp’ın yanı sıra, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir,  İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç,  İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, kamu kurum yöneticileri,  sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma töreninde halkla bir araya gelen Vali Canalp,  vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak, Kurban Bayramlarını kutladı.

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