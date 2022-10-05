Batman Sason’da güvenlik korucularına hizmet içi eğitim

Batman’ın Sason ilçesinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, güvenlik korucularına yönelik vatan ve millet sevgisi, halkla ilişkileri güçlendirmek ve aile ilişkilerini geliştirmek konularının yer aldığı hizmet içi eğitim programı verildi.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde 800 güvenlik koruıcusu hizmet içi eğitimden geçti.

Programa İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir de katıldı.

Sason Kapalı Spor Salonunda yapılan programda konuşan Özdemir, koruculuk sisteminin vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için tasarlandığına dikkati çekilirken, "Bugün gelinen noktada güvenlik korucularımız artık jandarmanın bir parçası olmuş terörle mücadele ve asayişin sağlanmasında her alanda görev yapan bir güvenlik birimi haline gelmiştir. Bu bölgede Güvenlik Korucusu olmak ilk başlarda bir bedel, cesaret istiyordu. Bu yola çıkanların kahraman olduğunu biliyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Sason Kaymakamı Murat Mete ise, güvenlik korucularımız düzen ve asayişi sağlamak, vatanın bölünmez bütünlüğüne halel getirmemek üzere kurallara, mevzuata uygun, üstün gayretle görev yapan kişidir. Jandarmanın bir parçası olarak vatanın bekçisi olduklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.