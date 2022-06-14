Batman Sason'da yayla yürüyüşleri başladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Batman'ın Sason ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşların yayla yürüyüşleri başladı.Yenibahar Haber / BATMAN (İGFA) - Sason ilçesinde İl Genel Meclisi Üyesi İsmet Çelik’in organizesiyle Kayadüzü köyü yakınlarında bulunan Zove Yaylası'na yürüyüş gerçekleştirildi.

Daha önce özellikle bölgedeki terör olayları nedeniyle bu yaylalara çıkamadıklarını belirten Çelik, yaylalara yolların açılması ve terör olaylarının sona ermesi nedeniyle bu yaylalara çıkmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yürüyüşe katılan Sason İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız da yaz aylarında bu tür serin yerlerin bölgede büyük bir nimet olduğunu ifade etti.

Yürüyüşe Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, AK parti ilçe Başkanı Avni Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Fikret Şahin, İl genel Meclisi Üyeleri, Özel İdare çalışanları ve vatandaşlar katıldı.