Batman Sason'da şehitlik ziyareti

Batman'ın Sason ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sason Kaymakamı Murat Mete ve ilçe yöneticileri Kayabaşı Şehitliğini ziyaret etti.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü İbrahim Yaman’ın yaptığı duanın ardından ilçe yöneticileri bölgede meydana gelen terör olaylarında hayatlarını kaybeden şehit kabirlerinin başında dua ettiler.

15 Temmuz’da tek vücut tek Millet olmanın şuurunu hep birlikte yaşayacaklarını belirten Kaymakam Mete, “Milletimizin Birlik ve Beraberliğini bozmaya, Vatanımızı Bölmeye çalışan hiç bir yapıya asla fırsat verilmeyeceğini tüm dünyaya ispat ettik. 15 Temmuz 2016’da İstikbalimize, İstiklalimize ve Milli Hakimiyetimize yönelik iç ve dış güçlerin girişimi ile darbe girişiminde bulunulmuştur. Vatanın Bütünlüğü, Milletin Birlik ve Beraberliğine yönelik bu hain darbe girişimi halkımızın birlik ve beraberliği ile sonuçsuz kalmıştır. Bu Uğurda Canını Feda eden tüm 15 Temmuz Şehitlerimizin ve tüm Şehitlerimizin Ruhları Şad olsun ” dedi.

Şehitlik ziyaretine Mete’ye Sason Belediye başkanı Mehmet Şafi Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenus, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Ali Aydemir, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Veysel Yaşar ve ilçe yöneticileri eşlik etti.