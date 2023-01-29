Batman Sason'da kardan kapanan köy yolları açılıyor

Batman’ın Sason ilçesinde 2 gündür devam eden kar yağışları nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle Derince köyünden Mereto dağı eteklerine kadar devam eden güzergahta bulunan grup köy yollarının kapandı.

Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şeyhmus Coşkun, Sason Kaymakamı Murat Mete’nin talimatları doğrultusunda 2 gündür dağ köylerinde aralıksız devam eden kar yağışından sonra kapanan köy yollarını açmak için yoğun bir çaba sarfettiklerini söyledi.

Coşkun, şu ana kadar 12 köy yolunu açtıklarını kapalı bulunan diğer köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.