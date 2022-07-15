Batman Sason'da gazi evine ziyaret

Batman'da Sason Kaymakam Murat Mete, 15 Temmuz hain girişiminin Altıncı Yıl dönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sason’da ikamet eden 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir’i ziyaret etti.BATMAN (İGFA)- Sason Kaymakamı Murat Mete, 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ayağından vurularak gazi olan Ayhan Taşdemir ve ailesiyle sohbet ederek o geceyle ilgili yaşananları konuştu.

Kaymakam Mete, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletinin kararlı ve dik duruşu sayesinde 15 Temmuz akşamı hainlerin büyük bir darbe aldığına vurgu yaparak böylece o karanlık gecenin aydınlık bir geleceğe dönüştüğünü söyledi.

15 Temmuz'un milletin birliği ve beraberliğinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha dosta düşmana gösterdiğini ifade eden Kaymakam Mete, "Vatanımızı ve Milletimizi bölmek isteyen hainlere fırsat vermeyerek o gece sokağa çıkan 7'den 70'e Tüm Milletimizden Allah razı olsun. Bu vesile ile o gece sokağa çıkarak hainlerin kurşunlarıyla Şehadet şerbeti içen Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Ayhan kardeşimiz gibi tüm gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Gazi ev ziyaretine Mete’ye Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenus, Emniyet Amiri Muhammed Ali Aydemir, Müftü İbrahim Yaman ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Veysel Yaşar ve ilçe yöneticileri eşlik etti.