Batman Sason'da çilek üretimi yaygınlaşıyor

Batman’ın Sason ilçesinde “Coğrafi İşaretli Sason Çileği Üretimini Arttırma Projesi” kapsamında üreticilere çilek bahçesi kurulumu için malzeme dağıtıldı.BATMAN (İGFA) - Batman’ın Sason ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınması İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Kaymakamlık ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen “Coğrafi İşaretli Sason Çileği Üretimini Arttırma Projesi” kapsamında üreticilere çilek bahçesi kurulumu için malzeme dağıtıldı.

Dağıtım programında konuşan Sason Kaymakamı Murat Mete, üreticilerin isteği doğrultusunda planlarını hayata geçirmeyi, her sene çilek üretimini bir adım ileriye taşımayı, çilek fidelerimizi ülkenin her noktasına ulaştırmayı hedeflemiş olup, üretimin her aşaması takip edeceğiz. Süreç içerisinde üreticilerimizin karşılaşmış oldukları her türlü sıkıntı için çözüm yolları aramaya ve bulmaya gayret edeceklerini söyledi.

Sason İlçe Tarım Müdürü Eyyüp Aktaş, bu proje kapsamında 80 aileye 2'şer dönüm olmak üzere toplam 160 dekar bahçe kurulumu desteği verildiğini kaydetti.