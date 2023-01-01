Batman'da Vali Canalp yeni yılı güvenlik korucularıyla karşıladı

Batman Valisi Ekrem Canalp güvenlik korucularıyla yeni yıla girdi.BATMAN (İGFA) - Batman Valisi Ekrem Canalp yeni yıla Sason ilçesinde kırsal kesimde bulunan Puhan tepe bölgesinde nöbet tutan güvenlik korucularıyla girdi.

Sason Kaymakamı Murat Mete, Batman Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Adem Taşkın ile birlikte Sason Puhan tepe Üs Bölgesini ziyaret eden vali Canalp, gece saatlerinde Güvenlik korucularıyla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Yeni yıla burada görev yapan korucularla birlikte giren Canalp, korucuların yeni yıllarını kutladı.