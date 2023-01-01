Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
Batman'da Vali Canalp yeni yılı güvenlik korucularıyla karşıladı
Yerel 01.01.2023, 12:50
Batman Valisi Ekrem Canalp güvenlik korucularıyla yeni yıla girdi.BATMAN (İGFA) - Batman Valisi Ekrem Canalp yeni yıla Sason ilçesinde kırsal kesimde bulunan Puhan tepe bölgesinde nöbet tutan güvenlik korucularıyla girdi.
Sason Kaymakamı Murat Mete, Batman Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Adem Taşkın ile birlikte Sason Puhan tepe Üs Bölgesini ziyaret eden vali Canalp, gece saatlerinde Güvenlik korucularıyla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.
Yeni yıla burada görev yapan korucularla birlikte giren Canalp, korucuların yeni yıllarını kutladı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|16
|43
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|17
|34
|4. M. United
|16
|32
|5. Tottenham
|16
|30
|6. Liverpool
|16
|28
|7. Fulham
|17
|25
|8. Brighton
|16
|24
|9. Chelsea
|15
|24
|10. Brentford
|17
|23
|11. Crystal Palace
|16
|22
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|17
|16
|16. Everton
|17
|15
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Wolves
|17
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4
Röportaj & Söyleşi Tümü