Batman'da lise öğrencilerine 'arkadaşlık' semineri

Batman’ın Sason ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesinde konferans veren Gazeteci Yazar Metin Özmen, öğrencilerdeki birçok kötü alışkanlığın sebebinin yanlış arkadaş seçimi olduğunu belirtti.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde lise öğrencilerine arkadaşlık üzerine konferans verildi.

Gazeteci Yazar Metin Özmen, özellikle sigara, alkol, kumar, uyuşturucu gibi birçok alışkanlığın temelinde yanlış arkadaş seçimi olduğunu belirtti.

Mevlana’nın “Kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Zira bülbül güle, karga çöplüğe götürür” sözünü anımsatan Özmen, arkadaş seçiminin öğrencilerin hem başarısını hem de hayatını olumlu yada olumsuz etkileyebileceğini hatırlattı.

Özmen konferansın sonunda öğrencilere “Başarıda Arkadaş Seçimi” Covid 19’un Şifre T” ve “Yakan Söz” kitaplarını imzaladı.

Yaklaşık 2 saat süren konferansların çok olumlu geçtiğini belirten okul Müdürü Murat Bozkurt, Özmen’e teşekkür etti.