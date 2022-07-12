Batman'da Arslan'a ziyaretçi akını

Batman'da ikamet eden Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan Kurban Bayramı münasebetiyle il içi ve il dışından yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.BATMAN (İGFA) - Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan, bayram dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Gelen ziyaretçiler öncelikle Kurban Bayramını kutlayarak Arslan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasından dolayı sevinç ve tebriklerini sundular.

Arslan, konuşmasında, görevin ülkemiz, halkımız, Batmanlı hemşehrilerimiz ile Türk ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen Arslan, Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov da Whatsapp üzerinden görüntülü olarak Mehmet Ali Arslan ve Batman halkı ile kısa bir sohbet etti.