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Başsavcı Kaplan’dan veda ziyareti
Yerel 01.07.2022, 15:23
Balıkesir’de görev süresini tamamlayan Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Vali Hasan Şıldak’a veda ziyaretinde bulundu.BALIKESİR (İGFA) – Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Vali Hasan Şıldak’a veda ziyaretinde bulundu.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ziyaret anısında hediye takdim ettiği Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan’a yeni görevinde başarılar diledi.
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