Başkent Üniversitesi mutfaktaki bilimselliğini Bodrum'a taşıyacak

Başkent Üniversitesi öncü model eğitim kuruluşu olduğunu bir kez daha gösterdi. CHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün girişimleriyle Başkent Üniversitesi ile Bodrum Belediyesi arasında, "Bodrum Gastronomi akademisi" kurulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.MUĞLA (İGFA) - Başkent Üniversitesi ile Bodrum Belediyesi arasında, "Bodrum Gastronomi akademisi" kurulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Başkent Üniversitesi, mutfaktaki bilimsel çalışmalarını, Bodrum'a taşıyacak.

Protokol imza töreni için Prof. Dr. Mehmet Haberal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu biraraya geldi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi ile Bodrum belediyesi arasındaki işbirliğinin gerekliliğini vurgularken, "Hepimizin birinci görevi bu ülkeye sahip çıkmak, yüceltip, yükselmesini sağlamaktır" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, kurulacak akademi ile Bodrum yemek kültürünün tanıtılacağını belirterek, Başkent Üniversitesi'nin bu konuda üstlendiği öncü rolün altını çizdi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haldun Müderisoğlu da, "Başkent Üniversitesi'nin, Bodrum'a yapacağı katkının önemine" işaret ederken, üniversitenin öncü model eğitim kuruluşu olduğunu yineledi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras da, Prof. Dr. Mehmet Haberal'a, Bodrum'u anlatan bir eser ile Halikarnas Balıkçısı'nın hayatına ilişkin bir kitabı takdim etti.