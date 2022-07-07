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Başkent Araştırmaları Merkezi start verdi

Yerel 07.07.2022, 18:06
Başkent Araştırmaları Merkezi start verdi

Başkent’te katılımcı bir yönetim anlayışını yaygınlaştıran Ankara Büyükşehir Belediyesi bu amaçla ‘Başkent Araştırmaları Merkezi’ni kurdu.

ANKARA (İGFA) - Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üniversitelerden rektör ve akademisyenlerin katıldığı açılış töreni ve düzenlenen çalıştayda konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Halkın bütçesini tek başınıza harcayamazsınız. Vatandaşların önceliklerini öğrenip onları yerine getirmeniz lazım. İşte o zaman tam anlamıyla yerel demokrasi gerçekleşecektir” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi katılımcı yönetim anlayışı ve ortak akıl ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde katılımcılık ilkesi kapsamında bilimsel verilerin toplanarak Başkent kimliğine yakışır, uluslararası rekabet düzeyinde politika geliştirebilmesi amacıyla ‘Başkent Araştırmaları Merkezi’ kuruldu. Sürdürülebilir Kent Hedefleri doğrultusunda çalışmalarını şekillendirecek olan merkezin açılış töreni eş zamanlı düzenlenen çalıştaya da ev sahipliği yaptı.

Ankara’daki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ile çok sayıda Başkentlinin katılımıyla gerçekleşen ilk çalıştayın açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.

YAVAŞ: “TEK BAŞINIZA HALKIN BÜTÇESİNİ HARCAYAMAZSINIZ”

Konuşmasına kentteki katılımcı kültür ve ortak akla verdikleri önemden bahsederek başlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Halkın bütçesini yönetiyorsunuz. Tek başınıza bu parayı harcayamazsınız. Vatandaşların önceliklerini öğrenip, onları yerine getirmeniz lazım. İşte o zaman tam anlamıyla yerel demokrasi gerçekleşecektir. İşte o zaman vergilerin yol, su, elektrik gibi geldiğini herkes görecek. Ödediği vergilerin hizmete döndüğünü görünce yöneticiden hesap soracak ve yönetici hesap verecektir.”

      Kısa süre içinde Başkentlilerin hizmetine sunacakları “Şeffaf Ankara” projesini de anlatan Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ankara’nın geleceğini ve geçmişini konuşurken sizlere en çok lazım olacak şeylerden bir tanesi verilerdir. Biz Türkiye’de belki dünyanın sayılı açık veri sistemine geçiyoruz, Şeffaf Ankara olarak… Ankara ile ilgili kaç kişi sosyal yardımlardan faydalanıyor, kaç kişi otobüs kullanıyor, hangi saatlerde yoğun oluyor, aslında aklınıza gelebilecek tüm konularda açık verileri internetten yayınlamaya başlayacağız. Zaten yaptığımız harcamaları yayınlıyorduk ama bu söylediğimiz belki Türkiye’de bir numara olacak şekilde Ankara’daki tüm verileri toplayıp özellikle üniversitelerin emrine verip, onların bu verilerden yararlanmaları, öğrencilere ödev vermeleri ve Ankara’nın geleceğini planlarken de bizlere yardımcı olmalarını sağlayacağız. Buradan çok güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum.”

ÇOKAKOĞLU: “BÜYÜK BİR BOŞLUĞA CEVAP OLACAK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ise açılışta yaptığı konuşmada, “2019 yılında göreve başladığımızda Sayın Başkanımızın liderliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesindeki büyük dönüşüm ve yapısal değişimin temelleri atılmaya başladı” diyerek, şöyle konuştu:

“Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini temel edinen stratejik planımız hazırlandı. Yine aynı şekilde büyük bir katılımla Kent Konseyimiz yeniden organize edildi. Bütün bu kapasite artırma çalışmalarımız ulusal ve uluslararası alanda meydana gelen değişikliklerin, dünyanın ekonomi politiğinde çok köklü değişimlerin yerel yönetimlere yansımasına bir cevap olarak kurumumuzu hazırlamaktı. Katılımcı bütçe çalışmaları, KALDER kalite ve yönetimde mükemmeliyet gibi bir dizi ciddi çalışmayı başlattık. Bunların bir son adımı olarak Başkent Araştırmaları Merkezi’ni kurma fikrimizi Sayın Başkanımızın öncülüğünde aldıktan sonra çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün gün boyu tartışılacak bir yapılanma biçiminin ortaya konmasıyla yeni yapının Ankara’mıza, ülkemize, yerel yönetimler alanındaki büyük bir boşluğa cevap olacak.”

ÇALIŞTAYA YOĞUN KATILIM

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Görmez’in çalışma yöntemlerini anlatmasının ardından, katılımcılar Başkent 2030 Birimi, Kent Belleği Birimi, Kent Laboratuvarı Birimi ve Başkent Araştırmaları Enstitüsü’nden oluşan odak gruplarında çalışmalarına başladı.

İlk çalıştaya yoğun katılım olurken, sanatçılardan akademisyenlere kadar birçok isim görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Murat Özkan (Anket AŞ Yönetim Kurulu Başkanı): “Bugünkü çalıştayın değerlendirmesini yaparak yol haritamızı ve stratejik planlamamızı yapacağız. ABB Başkanı Mansur Yavaş öncülüğünde kurulan bu merkez Ankara’ya ve tüm Türkiye’ye  bilim, çağdaşlaşma ve mahalli idareler konusunda çalışmalar yapacak.”

-Prof.Dr. Turan Menteş (Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi): “Çalışmamız aslında fiziksel ve dijital olarak kent belleğinin oluşturulması ve  diğer çalışmaların altyapısını oluşturması düşüncesiyle hazırlandı. Kent tarihini bilen kişilerle sözlü tarihin de oluşturulması gerektiği, bu kişilerin kent tarihini anlatmasını sağlayıp kayda geçmesi, yazılı hale gelmemiş detayların bu şekilde saklamanın önemli olduğu ortaya çıktı. Temel hedef, Ankara kimliğinin ön plana çıkarılması ve pazarlanabilir bir kent haline dönüştürülmesi izleyici ve erişim sayısını artırmak.”

-Prof.Dr.Uğur Ömürgönülşen (Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi): “Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özellikle Başkent adı altında yeni bir çalışma merkezinin kurulması girişimi var. Son derece memnuniyet verici. İleriki yıllarda hem Ankara’nın başkent olarak nasıl bir vizyon takip edeceği hem de Ankara’nın kent kimliğinin gelişmesi, yönetsel sorunların, sosyolojik boyutlarının ele alınması için bu merkez belki de önemli olacak. Geniş kapsamlı bir çalıştay oldu, ayrı masalarda farklı konular ele alındı. Bu alanların uzmanlarıyla tartışıldı ve bunların neticesinde her grup kendi sunumunu yaptı.”

-Rengim Gökmen (Devlet Sanatçısı ve Orkestra Şefi) : “ABB’nin kültür sanat anlamında özellikle son dönemde bir hareketlilik kazandığını gözlemledim. Büyükşehir Belediyesinin ayrıca Ankara’nın gelecek dönemde kent kimliği kazanması, eğitim, kültür-sanat, müzecilik ve performans sanatları alanında yerel yönetim olarak da çok önemli bir katkı sunmaya hazırlandığını gözlemledim, bu benim için umut verici bir toplantı oldu.”

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