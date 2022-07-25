Başkanlar Samsat’ta buluştu

Samsat, Adıyaman Belediyeler Birliği Temmuz ayı toplantısına ev sahipliği yaptı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediyeler Birliği Temmuz ayı toplantısı Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ın ev sahipliğinde, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç başkanlığında, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsat ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya katılan belediye başkanları birliğin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkanımız, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, "Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı ilçe ve belde belediye başkanlarımızın katılımıyla Samsat Belediye Başkanımız Halil Fırat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Alınan kararların memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Misafirperverliğinden dolayı Sayın Fırat'a ve toplantıya katılım sağlayan tüm başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi.