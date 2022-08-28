Başkanı sonunda çıldırttılar! “Sizin derdiniz ne?”

Kocaeli’de inşa ettiği asansörler ve yürüyen merdivenler kendini bilmez kişi ya da kişilerin hedefi olmaya devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla servis edilen haberde “Sizin bu asansörlerle derdiniz ne? Söylesek tesiri yok, sussak gönül razı değil” başlığı atıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de inşa ettiği asansörler ve yürüyen merdivenler kendini bilmez kişi ya da kişilerin hedefi olmaya devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla servis edilen haberde “Sizin bu asansörlerle derdiniz ne? Söylesek tesiri yok, sussak gönül razı değil” başlığı atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların güvenliği ve rahatı için kentin pek çok noktasına inşa ettiği asansörler ve yürüyen merdivenler kendini bilmez kişi ya da kişilerin hedefi olmaya devam ediyor. Yaptıkları akıl almaz hareket ve davranışlar ile hem kamuyu zarara uğratan hem de dezavantajlı grupların günlük yaşamını sıkıntıya sokan kişi ya da kişiler bu kez Gebze bölgesinde ortaya çıktı.

KALINTI VE LEKE BIRAKILMAYACAK

Bu kişiler, Gebze’de Barış ve Eskihisar mahallelerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Polat Özbek yaya üst geçidi ile Yenimahalle üst geçidinin asansörünün iç ve dış kabinine sprey boya ile yazdıkları yazı ve çizimlerle vatandaşın tepkisini çekti. Büyükşehir ekipleri, oldukça çirkin görüntüye neden olan yazı ve çizimleri kalıntı ve lekeler bırakmadan temizleme işlemine başladı. Çelik yerlerin hasar görmeden temizlenmesinin ardından iki bölgedeki asansör tekrar hizmet vermeye başlayacak.