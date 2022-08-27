Başkan Zorluoğlu şehit aileleriyle buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Şehit Aileleri Kucaklaşıyor” projesi kapsamında Van’dan gelen şehit aileleriyle buluştu. Şehit ailelerini misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var” dedi.TRABZON (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu’nun bugün çok özel misafirleri vardı. Başkan Zorluoğlu, “Şehit Aileleri Kucaklaşıyor” projesi kapsamında Trabzon’u ziyaret eden Van Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Baki ve şehit ailelerini ağırladı. Trabzon Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şeref İşler’in de misafirleri yalnız bırakmadığı programda, Başkan Zorluoğlu ve eşi, şehit aileleriyle yakından ilgilendi.

BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİNİZ VAR

Van Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği’ni Trabzon’da misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Van Valiliği görevimi yürütürken 2 yıl boyunca sizlerle çok kez bir araya geldik. Bugün de sizleri Trabzon’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm şehit ailelerimiz bizler için çok kıymetli. Sizler en yakınlarınızı bu vatan uğruna şehit verirken, ‘Vatan sağ olsun’ diyerek acınızı kalbinize gömdünüz. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Her zaman söylediğim gibi vatan uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

BAKİ: TRABZON HALKI ÇOK ŞANSLI

Van Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Baki ise kendilerine gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu’na teşekkürlerini iletti. Van Valiliği görevini yürütürken de Başkan Zorluoğlu’ndan her zaman destek gördüklerini dile getiren Baki, “Tüm taleplerimiz ve şikâyetlerimizle ilgili Sayın Valimize hemen ulaşabiliyorduk. Sorunlarımızla yakından ilgileniyordu. Bugün Başkanımızla ve değerli eşleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Trabzon’un çeşitli yerlerini gezdik çok beğendik. Trabzon halkı, Murat Zorluoğlu gibi bir Büyükşehir Belediye Başkanına sahip oldukları için çok şanslılar” dedi.