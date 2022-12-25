Başkan Zorluoğlu ilçe ilçe dolaşıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ‘soruna yakın olan çözüme de yakındır’ anlayışıyla ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bulduğu her fırsatta ilçeleri ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, Vakfıkebir ilçesine giderek üstyapı çalışması tamamlanan yollarda incelemelerde bulundu, sorunları yerinde gördü.TRABZON (İGFA) - Talep ve sorunları yerinde dinlemeye özen gösteren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe gezileri kapsamında Vakfıkebir ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vakfıkebir’de üstyapı çalışması tamamlanan yollarda incelemelerde bulunan Başkan Zorluoğlu’na ziyareti sırasında; Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, meclis üyeleri ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

ALİ AMCAYI DUYGULANDIRAN ZİYARET

Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi Küçükdere mevkisinde yapımı tamamlanan yol çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Zorluoğlu, yatağa bağımlı Ali Usta’yı da evinde ziyaret etti. Sürpriz karşısında duygulanan Ali amca, “Bu kadar yolu yaptın. Çocuklarım artık yanıma daha rahat gelebilecekler. Başta senden ve burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Evime kadar geldin, beni çok mutlu ettin. Allah yolunu açık etsin” dedi.

İLÇEYE KAZANDIRILAN GASİLHANEYİ İNCELEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha sonra Vakfıkebir’de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan gasilhaneyi ziyaret etti. Gasilhanenin son durumunu yerinde gören Başkan Zorluoğlu, çalışmalardan memnun kaldı.

TÜM İLÇELERİMİZDE ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Zorluoğlu, Trabzon ve Vakfıkebir’de yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Büyük ilgiyle karşılanan Zorluoğlu, “Burası şehrimizin çok önemli tarihi bir merkezi. Vakfıkebir ismiyle de işleviyle de hakikaten çok önemli bir merkez. Bu bakımdan Vakfıkebir'in Büyükşehir kaynaklarından büyüklüğüyle ve konumuyla mütenasip bir pay alması da hakkıdır. Sadece Ortahisar'a değil 18 ilçemizin tamamına adaletli ve hakkaniyetli hizmet götürmek istediğimizi her zaman dile getirdik. Geçtiğimiz süre içerisinde de Trabzon’un bütün ilçelerine dokunduk. Birçoğunda başlattığımız çalışmalarda sona gelindi. 2022 yılı için ‘Bu sene yol senesi’ dedik. Bunun gereğini de her ilçemizde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ESNAF VE VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Sohbet sırasında sıkıntıları birinci ağızdan dinleyen Başkan Zorluoğlu, sorunların çözümü noktasında ilgili daire başkanlarına anında talimat verdi. Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise, "Göreve başladığınız günden itibaren ilçemizi çok kez ziyaret ettiniz. Büyükşehir Belediyesinin varlığı ilçemizde kendisini fazlasıyla hissettiriyor. Son olarak hayata geçirilen gasilhane çok önemli bir hizmet. İlçemize gösterdiğiniz yakın ilgi nedeniyle yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.