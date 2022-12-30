Başkan Zorluoğlu Arsin’de vatandaşla buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bulduğu her fırsatta ilçeleri ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, bugün Arsin ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.TRABZON (İGFA) - Talep ve sorunları yerinde dinlemeye özen gösteren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe gezileri kapsamında Arsin ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Arsin Elmaalan’da beton çalışması tamamlanan yolları ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yapılan asfaltlama çalışmalarını da denetleyen Başkan Zorluoğlu, ardından ilçenin rüya projesi Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatını yerinde inceledi. Zorluoğlu’na ziyareti sırasında; Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Seda Beşir, İLBANK A.Ş. Bölge Müdürü Cafer Bilgin, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, AK Parti Arsin İlçe Başkanı Tolga Şengül ve ilgili daire amirleri eşlik etti.

TÜM İLÇELERİMİZDE ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Zorluoğlu, Trabzon’da ve Arsin’de yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Büyük ilgiyle karşılanan Zorluoğlu, “Burası şehrimizin çok önemli tarihi bir merkezi. Yanbolu vadisi ve devamında Santa Harebeleri önemli turizm merkezi. Yanbolu yolunu ve devamında Santa Vadisi’ne giden yolların altyapı ve üstyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Yine Arsin’e, Araklı’nın ve Yomra’nın bir kısmına hizmet verecek olan içme suyu ve arıtma tesisi çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu bakımdan Arsin'imiz de Büyükşehir kaynaklarından büyüklüğüyle ve konumuyla mütenasip bir pay alması da hakkıdır. Sadece Ortahisar'a değil 18 ilçemizin tamamına adaletli ve hakkaniyetli hizmet götürmek istediğimizi her zaman dile getirdik. Geçtiğimiz süre içerisinde de Trabzon’un bütün ilçelerine dokunduk. Birçoğunda başlattığımız çalışmalarda sona gelindi. 2022 yılı için ‘Bu sene yol senesi’ dedik. Bunun gereğini de her ilçemizde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

3 İLÇE 42 MAHALEYE SAĞLIKLI SU

İlçelerin kronik hale gelmiş içme suyu sorunlarını teker teker çözüme kavuşturduklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Sağlıklı içme suyu sorunu olan ilçelerimizden biri de Arsin’di. Şimdi bu projeyle birlikte ilçemize uzun yıllar hizmet edecek bir içme suyu tesisi kazandırmış olacağız. Yaklaşık 400 milyon TL gibi büyük bir bütçeyle birlikte Arsin’in 32, Araklı’nın 7 ve Yomra’nın 3 mahallesi olmak üzere toplam 42 mahallemize sağlıklı bir içme suyu kavuşturacağız” dedi.

PROJEDE 2 MİKRO HES DE VAR

Başkan Zorluoğlu, “İş kapsamında bugüne kadar; 78 kilometrelik içme suyu hattının imalatı tamamlandı. 8 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı için çalışmalar devam ediyor. 2 maslak, 20 tahliye odası, 25 adet vantuz odası ve farklı ebatlardaki 8 adet içme suyu deposunun da yapımı tamamlandı. 263 lt/sn kapasiteli arıtma tesisinin yapımı da hızla devam ediyor. Proje kapsamında ayrıca 497 KW ve 286 KW kapasiteli, yıllık toplam getirisi yaklaşık 20 milyon TL olacak 2 adet mikro HES yapılacak. 2023 yazına kadar evlerinize temiz ve sağlıklı içme suyunu ulaştıracağız” diye konuştu.

GÜRSOY: YILLARIN ÖZLEMİYDİ

Arsin halkının uzun yıllardır Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi projesinin bitmesini arzuladığını ifade eden Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ise, “Trabzon’un içme suyu alanındaki en büyük projelerinden biri olan Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok uzun ve zor uğraşlar sonucunda TİSKİ ve İLBANK ortaklığıyla yılların özlemi olan projemiz hayata geçiyor. İnşallah en kısa sürede yıllardır özlemini çektiğimiz memba kalitesinde suyu tüm ilçe halkımızla buluşturacağız. Bu projede emeği olan başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu olmak üzere, İLBANK ve TİSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

ESNAF VE VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaret sırasında sıkıntıları birinci ağızdan dinleyen Başkan Zorluoğlu, sorunların çözümü noktasında ilgili daire başkanlarına anında talimat verdi. Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise, "Göreve başladığınız günden itibaren ilçemizi çok kez ziyaret ettiniz. Büyükşehir Belediyesinin varlığı ilçemizde kendisini fazlasıyla hissettiriyor. İlçemizde hizmet veren gasilhane çok önemli bir hizmet. İlçemize gösterdiğiniz yakın ilgi nedeniyle yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.