Başkan Zorluoğlu Araklı’daki çalışmaları inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ‘Bu Sene Yol Senesi’ sloganı doğrultusunda merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmaları anbean takip ediyor. Bu kapsamda Araklı ilçesini ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, asfaltlama çalışması yürütülen yollarda incelemelerde bulundu.TRABZON (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ‘Bu Sene Yol Senesi’ sloganı kapsamında yürütülen asfalt çalışmalarını titizlikle incelemeye devam ediyor. Sadece merkezle değil ilçelerle de yakından ilgilenen Başkan Zorluoğlu, çalışmaları bizzat kontrol ediyor. Hemen her gün bir ilçeyi ziyaret etmeye özen gösteren Başkan Zorluoğlu, Araklı ilçesine bağlı Çamlıca ve Bereketli mahallelerindeki yol ve duvar çalışmaları ile Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve çalışmaya başlayan beton santralini yerinde gördü. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, AK Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Vural Fettahoğlu, Çamlıca Mahallesi Muhtarı Sebahattin Hacıalioğlu ve Bereketli Mahallesi Muhtarı Mustafa Başkan eşlik etti.

MUHTARLAR MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Başkan Zorluoğlu’nun talimatlarıyla ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren mahalle muhtarları, “Bugüne kadar pek de alış olmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu sadece ilçelere değil, mahallelerimize kadar gelerek, sorunları yerinde tespit ediyor, taleplerimizi dinliyor. Her ihtiyacımızda kendisine ve ekibine rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Mahallelerimize yapılan hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandılar.

İLÇE SAKİNLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Araklı programı sırasında ilçe sakinleri de Başkan Zorluoğlu’nu bir an olsun yalnız bırakmadı. Başkan Zorluoğlu ile kısa süreli sohbetler gerçekleştiren esnaf ve vatandaşlar, “İlçemizi ziyaret eden başkanımızla hasbihal etme fırsatı bulduk. Sıkıntılarımızı, taleplerimizi ilgiyle dinledi ve ekibine gerekli talimatları verdi. Bizlere gösterdiği yakın ilgi nedeniyle Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz” dediler.