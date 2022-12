Başkan Zolan’dan Kent Şairleri’ne ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu üyeleri ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanata her zaman destek verdiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Her zaman yanınızdayız" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğunu ziyaret etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele Kültür Evi'nde gerçekleşen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Şairleri Topluluğu Başkanı Muammer Kardeş, Kent Şairleri Topluluğu üyeleri ve davetliler katıldı. Kent Şairleri Topluluğu ile yürüyüşlerinin 2014 yılında başladığını belirten Başkan Zolan, "Elimizden geldiğince yanınızda olmaya çalıştık. Sanat, kültür çok kıymetli, şiirin hepimiz için ayrı bir önemi var. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun. Her zaman yanınızdayız" dedi.

Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu'nun pandemi nedeniyle etkinlikleri daha dar kapsamlı bir şekilde sürdürdüğünü ancak önümüzdeki süreçte daha kitlesel programlar düzenleyerek kentin kültür hayatına büyük katkılar koyacağını kaydeden Başkan Zolan, "Şehrin sizin gibi değerli insanlardan faydalanması, bu güzelliklerle tanışması gerekiyor. Yapacağınız her türlü programda biz yanınızdayız, biriz ve beraberiz" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Kent Şairleri Topluluğu üyeleri okudukları şiirlerle ziyarete renk kattı.