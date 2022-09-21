Başkan Zolan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a videolu teşekkür

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ile kente kazandırılacak 3.150 konut için videolu teşekkür mesajı yayımladı. Denizli’ye bugüne kadar 17.346 sosyal konut kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Cumhurbaşkanımıza şehrim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Denizli’de de sevinçle karşılandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi için sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan için videolu teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Zolan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bugüne dek Denizli’ye 17 bin 346 adet sosyal konut kazandırdıklarını ifade etti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Denizli’nin farklı ilçe ve mahallelerinde yapılan sosyal konutların görüntülerini videoda paylaşan Başkan Osman Zolan, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ile Denizli’de 3 bin 150 ailenin daha konut sahibi olacağını belirtti.

"Denizli’mize hayırlı ve uğurlu olsun "

Videolu teşekkür, vatandaşlar tarafından beğeniyle izlenirken Başkan Zolan, mesajında şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde Denizli’mize 17 bin 346 adet sosyal konut kazandırdık. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ile Denizli’mizde 3 bin 150 ailemiz daha konut sahibi olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Denizli’mize hayırlı ve uğurlu olsun."