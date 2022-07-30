Başkan Zolan çoban kepeneği giydi, koyun kırktı

Denizli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin düzenlediği koyun kırkım şenliğine katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çoban kepeneği giydi, koyun kırktı. Renkli görüntülerin yaşandığı programda konuşan Başkan Zolan, “Üreten insanlarımız başımızın tacıdır” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin Serinhisar İlçesi’nde gerçekleştirdiği koyun kırkım şenliğine katıldı. Programa Başkan Zolan’ın yanı sıra AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ile Serinhisar İlçe Başkanı Cemal Kobaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Geleneksel olarak düzenlenen koyun kırkımına eşlik eden Başkan Zolan, burada bulunan yavru kuzuları sevdi, kendisi için hazırlanan çoban kepeneği giyerek çobanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, çobanlık mesleğinin çok zor ve önemli olduğunu belirterek herkesin bu işi yapamayacağına dikkati çekti. Başkan Zolan, “Üreten insanlarımız başımızın tacıdır. Çok şükür Denizli’miz her alanda üretim ve çalışkanlık konusunda çok ileride. Çobanlık çok zor ve kutsal olan bir meslek, sizleri yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Her zaman yanınızdayız”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerinin yanında küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik verdiği damızlık koç ve teke hibe desteği ile hayvanlarda hastalıkların artmasını önleyerek üreticinin daha fazla kazanmasını sağlamak amacıyla başlattıkları “Küçükbaş Hayvan Yıkama Makinesi” destek çalışmalarını anlatan Başkan Zolan, “Üretim ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize destek vermek bizim için çok kıymetlidir. Sizler ürettiğiniz sürece çiftçimizin ve üreticimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

