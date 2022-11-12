Başkan Zolan Çameli’ye çıkarma yaptı

İlçe ziyaretleri kapsamında Çameli’ye giden Başkan Osman Zolan, 2 gün boyunca 28 mahalleyi adım adım gezerek binlerce vatandaşla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılanan Başkan Zolan, gece de Çamelili hemşehrilerinin konuğu oldu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri kapsamında Çameli ilçesinin 3 merkez mahallesi dışındaki 28 mahallesini ziyaret etti. Tüm ekibi ile birlikte Çameli ilçesine çıkarma yapan Başkan Zolan’ın mahalle ziyaretleri 2 gün sürdü. Başkan Zolan’a Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, meclis üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk günkü gezisine sabahın erken saatlerinde Karabayır Mahallesi ile başladı. Daha sonra sırasıyla Kirazlıyayla, Elmalı, Taşçılar, Gürsu, Arıkaya, Sofular, Cevizli, Bıçakçı, Kızılyaka, Çiğdemli, İmamlar, Belevi ve Ayvacık mahallelerini tek tek ziyaret eden Başkan Zolan, ilk gün toplam 14 mahallede Çamelili hemşehrilerinin istek, öneri ve dertlerini dinledi.

Çameli ilçesinde konakladı

Geç saatlere kadar süren ziyaretlerin ardından gece de Çameli ilçesinde konaklayan Başkan Zolan, ertesi gün sabahın erken saatlerinde Kınıkyeri Mahallesi ile ziyaretlerine başladı, daha sonra Cumaalanı, Güzelyurt, Çamlıbel, Yeşilyayla, Kalınkoz, Yaylapınar, Kolak, Kocaova, Gökçeyaka, Emecik, Sarıkavak, Akpınar ve Ericek Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. İki günde toplam 28 mahalleyi ziyaret eden Başkan Zolan, binlerce hemşehrisi ile bir araya geldi. Gittiği her mahallede vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılanan Başkan Zolan, tek tek hemşehrilerinin dertlerini dinledi, talep edilen çalışmaların notunu aldı.

“Çameli daha da güzel olacak”

Başkan Zolan, 2 yıldan fazladır pandeminin tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirterek, bu nedenle ziyaretlerin uzun süredir yapılamadığını anlattı. Tüm bu zorlu sürece rağmen Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Çameli’mize geliş amacım hem vatandaşlarımızı görmek, ‘merhaba’ demek ve kucaklaşmak hem de varsa sıkıntı ve sorunları hep birlikte konuşmak. Güzel karşılamanızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. İki gün boyunca Çameli ilçesinde hemşehrilerinin istek, öneri ve dertlerini dinlediklerini anlatan Başkan Zolan, “Çameli ilçemiz bizim için çok değerli ve kıymetli. Bize olan sevgisini her zaman gösterdi. Biz de o sevgiye karşılık en üst seviyede hizmet etmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bir zamanlar Çameli ilçesinin sürgün yeri gibi görüldüğüne dikkati çeken Başkan Zolan, “Büyükşehir ile birlikte, Cumhurbaşkanımızın olağanüstü desteğiyle birlikte Çameli’miz nereden nereye geldi. Çameli’mizin 7-8 yıl önceki haliyle bugünkü hali arasında dağlar kadar fark var. Şimdi insanlar Çameli’ye dinlenmeye, güzelliklerini görmeye geliyorlar. Çameli inşallah daha da güzel olacak” dedi.

“Emanetinize sahip çıktık”

Denizli’nin 2014 yılında büyükşehir olduğunu ifade eden Başkan Zolan, “Denizli’mizde ne varsa ilçelerimizde de o olacak’, ‘Kimsenin ayağı toza çamura değmeyecek’ dedik. Hamdolsun bugün geriye dönüp baktığımızda Çameli’miz, Denizli’miz nereden nereye geldi. Bu birlikte olmamızdan, sizlerin bize güvenmesinden kaynaklandı. Biz de sizin emanetinize sahip çıktık, sizlerin ihtiyaçlarını, taleplerini gidermek için gece gündüz çalıştık ve bu noktaya geldik” diye konuştu. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Allah’ın izni ile çok güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. İki günümü sadece sizleri görmeye, sizlerle sohbet etmeye, dertlerinizi, taleplerinizi dinlemeye geldim. Sizler de her zaman olduğu gibi bizleri güzel bir şekilde karşıladınız. Allah’ım hepinizden razı olsun.”