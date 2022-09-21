Başkan Zeydan Karalar: “Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir”

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi’ne yapılan ve üzerinde “Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir” yazan Atatürk büstü Başkan Zeydan Karalar tarafından açıldı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verilişinin 101. Yıldönümü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi’nde düzenlenen Gaziler Günü programına katıldı.

TÜRKİYE GAZİLER GÜNÜ’NDE YOĞUN PROGRAM

Programda şehitler için mevlit okundu. Dernek’te Özbek pilavı pişirilmesine emeğiyle katkı sağlayan Başkan Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Atatürk büstünün de resmi açılışını gerçekleştirdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi’nin kendi bünyesinde gerçekleştirdiği futbol turnuvasında dereceye girenlere madalya ve kupalarını takdim eden Başkan Karalar, Kore Savaşı Gazileri Ali Dadal ve Hakkı Özgül Baş’ı da evlerinde ziyaret etti.

Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Ramazan Atikaslan, Büyükşehir bürokratları ve dernek üyeleri katıldı.

DÜŞMANIMIZ HEP VARDI, BUNDAN SONRA DA OLACAK AMA BİZE KİMSE BOYUN EĞDİREMEYECEK

Büst açılışında katılımcılara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebedi liderimiz, önderimizdir. Mustafa Kemal Atatürk’e verilen gazi unvanının 101. yılında, bütün gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum. Ülkemizin varlığını korumak için şehit düşenleri, gazi olanları, rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ülkemizin stratejik öneminden dolayı düşmanımız eksik olmadı ve bundan sonra da bizle uğraşmak isteyenler bulunacaktır. Bugüne kadar kimseye boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Arkadaşlar! Gidip Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki; bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ diyerek mücadelenin süreceğini ancak belimizin bükülemeyeceğini anlatmıştır” dedi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR

Dernekteki büst eksiğinin giderildiğini ve Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana şehit ve gazi derneklerince istenilen ne varsa yerine getirmeyi görev bildiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Onlar için ne yapsak azdır. Şehit ve gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz” diye konuştu.