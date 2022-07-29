Başkan Zeybek’ten yoğun tempo

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yoğun çalışma temposundan fırsat bulduğu zamanlarda şehirdeki kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve TCDD 7. Bölge Müdürü Uğur Açıkgöz'e iade-i ziyarette bulunan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, çalışmalarında başarılar diledi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Olağan Genel Kurulunda başkanlık görevine seçilen Erdal Sayar ve Yönetim Kurulu Üyelerini de ziyaret eden Başkan Zeybek, hayırlı olsun temennilerinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar diledi. Ulaştırma Memur-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Tahsin Hanlı ve yönetim kurulu üyelerine de iade-i ziyarette bulunan Başkan Zeybek, Sayın Medya A.Ş. çatısı altında yayın hayatını sürdüren 'Afyon Post' ve 'Vekilim TV' sahiplerinden Suat Sayın ve çalışanlarını ziyaret ederek, başarılar diledi. Son olarak şehrimizin önemli yardım kuruluşlarından birisi olan 'Yarım Elma Derneğini' yeni hizmet binasında ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Dernek Başkanı Erol Öztürk ve üyeleriyle bir araya gelerek, dernek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Başkan Zeybek, şehrimiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.