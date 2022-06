Başkan Zeybek’den iş insanlarına ziyaret

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İscehisar İlçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.AFYONKARAHİSAR (İGFA) – Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ilk olarak İscehisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve aynı zamanda da Belediye Meclis Üyemiz olan iş insanı Saliha Kılınçarslan ve Demirel Mermer Sahibi Adnan Demirel'i ziyaret etti. Daha sonra Baykara Petrol Sahibi Halil İbrahim Baykara ve akabinde MUSFAR MAN Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çıracıoğlu'nu ziyaret eden Başkan Zeybek, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ımıza değer katan ve şehrimiz için yapılan her türlü güzel gelişmenin yanında olduklarına dikkat çeken Başkan Zeybek, “Şehrimizin her alanda gelişip kalkınması adına Afyonkarahisar'da faaliyetlerini sürdüren iş insanlarıyla, esnafımızla bir araya geliyoruz. Kendileriyle memleketimizi her alanda ileriye taşıyacak değerlendirmelerde bulunuyoruz. Fabrika ve üretim tesisleri büyük önem arz ediyor. Bölge ve ülke ekonomisi için çalışan, istihdam sağlayan ve alın teri döken iş insanlarımıza şehrimizin ekonomisine kattıkları değerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.