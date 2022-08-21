Başkan Zeybek Battalgazi’de

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Cuma ziyaretlerine devam ediyor. Bu haftaki durak ise Battalgazi Mahallesi oldu. Başkan Zeybek ve ekibi ‘Yerinde Hizmet Yerinde Çözüm’ anlayışı ile ziyaretler yaparak istek ve önerileri alıyor.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek her hafta farklı bir mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor. Battalgazi Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Zeybek, Mahalle Muhtarı Ahmet Sarıkaya ve mahalle sakinleri ile buluştu. Talep ve görüşlerin alındığı, yapılan hizmetlerin değerlendirildiği ziyarete Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Barış Dal ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz eşlik etti. Çocukların da ilgi gösterdiği ziyarette Başkan Mehmet Zeybek onlara oyuncak hediye etti, fotoğraf çekindi.

Başkan Mehmet Zeybek’in talimatları ile ekipler tarafından kazandırılan yatırımlar ele alınırken mahallelinin de talepleri istişare edildi. Önerileri tek tek not alan Başkan Zeybek çalışmaların hemen başlatılarak ihtiyaçların giderileceğini vurguladı.

“TEK GAYEMİZ HİZMET ETMEK”

Hemşehrilerinin yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Mehmet Zeybek ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada; “ Hemşehrilerimizle bir araya geldik, problemleri dinledik. Yollar ve doğalgaz ile ilgili talepleri not aldık. En kısa sürede bu istekleri yerine getireceğiz. Hemşehrilerimizin daima yanındayız. Onlara hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz” dedi.

Mahalle Muhtarı Ahmet Sarıkaya ise Belediye Başkan Zeybek’e mahallelerini ziyaret etmesinden dolayı teşekkür etti.