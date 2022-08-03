Başkan Vergili esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek sorunları yerinde dinledi.

KARABÜK (İGFA) - Esnaf ziyaretlerini sürdüren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada; "12 yıllık görev süremiz içerisinde halkını ayağına çağıran değil, vatandaşını yerinde ziyaret eden ve sorunları yerinde dinleyip çözüm üretmeye çalışan bir yönetim anlayışını benimsedik. Pandemi sonrası, önce Gezici Başkanlık Ofisi uygulamamızı yeniden hayata geçirdik, şimdi de esnaflarımızı ziyaret ederek, sorunlarını dinlemeye başladık. Hepsine hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum" dedi.