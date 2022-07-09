Başkan Vekili Tutuk, talep, istek ve önerileri dinliyor

Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk, mesaisinden fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

YALOVA (İGFA) - Yalova cadde ve sokaklarını karış karış gezen, çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Vekili Tutuk, bununla birlikte esnaf ve vatandaşlardan gelen talep, istek ve önerileri de dinliyor.

Yalova Belediyesinin yapmış olduğu ve yapacağı çalışmaları anlatan Başkan Vekili Tutuk; “Her fırsatta hemşerilerimizi dinlemeye özen gösteriyorum. Yapmış olduğumuz çalışmaları anlatıyoruz. Şehrimizi güzelleştirecek projeler hakkında esnafımız ve vatandaşlarımızın görüşlerini alıyoruz. Bu şehrin her bir bireyi olan işletmecisinden, minibüsçü esnafına, vatandaşından, gencine kadar hepsinin görüşü, önerisi ve talepleri benim için önemlidir” dedi.