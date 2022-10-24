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Başkan Tüfenk: Tüm muhtarlarımızı tek çatı altında birleştirmeyi hedefliyoruz

Yerel 24.10.2022, 14:21
Başkan Tüfenk: Tüm muhtarlarımızı tek çatı altında birleştirmeyi hedefliyoruz

Kahramanmaraş’ın tüm muhtarlarını tek çatı altında toplayarak "Birlikten güç doğar, bölünmede fayda yok anlayışı ile kurulan bir dernek" olduklarını ifade eden Kahramanmaraş Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Tüfenk, 13 kurucu üye ile çıkmış oldukları yolda 92 mahalle muhtarı ile üye kayıt işlemlerinin sürdüğünü duyurud.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta yeni kurulan Kahramanmaraş Muhtarlar Derneği yönetimi kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ta özel bir işletmede yapılan toplantıda konuşan Dernek Genel Sekreteri Hacı Ahmet Sivri, muhtarlık kurumunun siyaset üstü bir kurum olduğunu belirterek, kendilerine oy veren ve seçen insanların bütün siyasi görüşlerden insanların olduğunu hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş’ta 711 mahalle muhtarının gecesini gündüzüne katarak mahallelerine hizmet ettiğinin altını çizen Genel Sekreter Sivri, muhtarların devlet ile millet arasında bir hizmet köprüsü olduğunu belirterek, "Bizler milletimizin yanına geldiğimizde devleti temsil ederiz,devletimizin yanında ise milleti temsil ederiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan biz muhtarlara çok değer veriyor. Özlük haklarımızı artırması, ödeneklerimizi iyileştirmesi sosyal güvencemizi düzenlemesi gibi konularda yapılan düzenlemeler sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği değerin göstergesidir" dedi.

Kahramanmaraş’ta 11 ilçenin tamamında görev yapan muhtarların istek ve önerilerinin takipçisi olacaklarını belirten Sivri, “Mahalleleri ile ilgili yapılacak projelerde belediye meclislerin de hizmet yapılacak o mahallenin muhtarının da doğal bir üyesi olarak katılım sağlanması, Muhtarlığı bulunmayan mahallerimize muhtarlık binası yapımı, Mevcut muhtarlarımıza bilgisayar, ofis malzemelerinin temini devletimiz tarafından karşılanması, Muhtarlık binası elektrik faturalarının kamu kurumlarınca karşılanması, muhtarlarımızın belediye halk otobüslerinde ücretsiz seyahat kimliği çıkarılması ve muhtarlarımıza maaş promosyonu haklarımızda verilmesi ile ilgili projelerin takipçisi olacağız" dedi.

Kahramanmaraş’ın tüm muhtarlarını tek çatı altında toplayarak "Birlikten güç doğar, bölünmede fayda yok anlayışı ile kurulan bir dernek" olduklarını ifade eden Kahramanmaraş Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Tüfenk ise, dernek olarak 29 Eylül 2022 tarihinde Valilik onayı alarak 13 muhtar kurucu üyesi ile Kahramanmaraş’ın 11 ilçesi ve 711 mahalle muhtarlarının iş ve işlemlerini takibi noktasında ve muhtarımız arasında birlik ve beraberlik içinde hareket edebilme, gerçek anlamda tüm muhtarlarımızla şehrimize ve mahallelerimize hizmet edebilme amacıyla kurulduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ı Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’nda temsil edecek tek dernek olacaklarını söyleyen Başkan Tüfenk, 13 kurucu üye ile çıkmış oldukları bu yolda şu an 92 mahalle muhtarla üye kayıt işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Üye kayıt ve ilçe ziyaretleri devam ederken Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Tüfenk, devam etmekte olup Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’na bağlı dernek olarak konfederasyon adına Kahramanmaraş Muhtarlarını Ankara’da temsil edecek tek dernek olacağını kaydetti.

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