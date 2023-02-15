Başkan Tekin, deprem bölgelerini ziyaret etti

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, deprem bölgelerini ziyaret edip depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi dolayısıyla başlatılan yardım seferberliği Pazaryeri ilçesinde sürerken Belediye Başkanı Zekiye Tekin’de depremin en çok hasara yol açtığı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesini ziyaret edip vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Afetten etkilenen vatandaşların yaralarını daha hızlı sarmak adına ülke olarak başlatılan yardım seferberliğine Pazaryeri ilçesi olarak katkılarıyla destekleri sürdürdüklerini belirten Başkan Tekin, "Görüyoruz ki deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız yalnız değil. Acılı günler yaşadığımız bu zamanda her zaman olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde olmayı sürdürüyoruz. Depremde zarar gören kardeşlerimiz için Ülke olarak vatandaşlık görevlerimizi yerine getiriyor bir nebzede onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” diye konuştu.

Başkan Tekin ile birlikte deprem bölgelerinde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’da incelemelerde bulundu.