Başkan Tekin'den Bilecik Pazaryeri için kurtuluş mesajı

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri ilçesinin 5 Eylül'de kutlanacak olan düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Tekin Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 100. yıl önce ecdadın yurdu düşman işgalinden kurtarmak için büyük fedakarlıklar gösterdiğini ve o dönemlerde canını vatan toprağı için verenler atalarımıza çok şey borçlu olduklarını söyledi.

Başkan Tekin, Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Önce Vatan' demenin, önce zafere, sonra da kıvanca dönüştüğü günü yaşıyoruz. 100 yıl önce toprağını canı pahasına savunmuş ve düşmana geçit vermeyerek bu toprakların Türk’ten başkasına yar olamayacağını göstermiştir. Kurtuluş tarihimiz, şaha kalkan bir milletin bağımsızlığı uğrunda, vermiş olduğu takdire şayan bir mücadeleyle canları pahasına bu toprakları bize vatan yapan, bu toprakların gerçek sahipleriyiz. Türk milleti olarak istiklal ve istikbalimizin simgesi, şanlı ay yıldızlı bayrağımızın ebediyen dalgalanmasını Allah’tan diliyoruz.Pazaryerili hemşehrilerimin kurtuluş bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.