Başkan Taban İnegöl'de yerel medyayla buluştu

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İnegöllü basın mensuplarıyla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Belirli gün ve haftalar kapsamında ziyaretler ve buluşmalar gerçekleştiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde şehrin yerel medya temsilcileri ile buluştu. İnegöl’ün Şifalı İncisi Oylat Kaplıcalarında düzenlenen programda, Başkan Alper Taban basın mensuplarının gününü tebrik etti.

Basın mensuplarıyla buluşma programında bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, basın mensuplarının İnegöl’ün tanıtımında önemli pay sahibi olduklarını belirti. Başkan Alper Taban açıklamasında, “İnegöl'ümüzün güzellikleri sizlerin derlediği haberlerle öne çıkıyor. Şehrin tanıtımında önemli bir pay sahibi olduğunuzu biliyoruz. Bu nedenle sizleri önemsiyoruz. Aslında bizler neredeyse yılın her günü beraberiz. Bugün de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir araya geldik. Her işin bir zorluğu olduğu gibi sizlerin de işleri elbette zor. Kamuoyuna en doğru bilgiyi ulaştırmak için sarfettiğiniz çabanın farkındayız. Hassasiyet gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bu vesileyle gününüzü tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

FİKİR VE GÖRÜŞLERİNİZE HER ZAMAN AÇIĞIZ

İnegöl’ü bir adım daha ileriye taşımak adına verilebilecek her fikir ve görüşe açık olduklarını da belirten Başkan Taban, “Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunduk. İnegöl'ü birlikte yönetiyoruz dedik. Bazı konularda eksik kalmış olabiliriz bunları lütfen bizlerle paylaşın, İnegöl'ü bir adım öne taşıyacak her fikir ve görüşlere açığız dedik. Yine tekrarlamak istiyorum. Sizler basın mensupları olarak devamlı sahada olan ve şehrin nabzını tutan kişilersiniz. İnegöl'e en güzel hizmetlerin kazandırılması için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Bugüne kadar katkılarınız oldu bundan dolayı çok teşekkür ederim. Hepimizin ortak noktası İnegöl. Sizlerin desteği, fikir ve önerileriyle İnegöl'ü daha da iyi noktalara hep birlikte taşıyacağız inşallah” diye konuştu.

Program Başkan Alper Taban’ın basın mensuplarıyla sohbetiyle devam ederken, akşam yemeğiyle son buldu.